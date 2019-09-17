Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana polisi, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 2006 yılında 50 yaşındayken kaybolan iki çocuk babası İbrahim Vural’ın Kayseri’de yaşayan ailesinin yeniden yaptığı başvuru üzerine araştırma başlattı. Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, 5 Ekim 2006’da Hadırlı Mahallesi’ndeki çöp döküm alanında belediye temizlik görevlisi tarafından bulunan ve kimliğinin tespit edilememesi üzerine şehirdeki kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin, İbrahim Vural’a ait olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine mezarlık açılarak ceset kalıntısından ve İbrahim V’nin annesinden doku örneği alındı. Yapılan inceleme sonucu mezarlığa defnedilen cesedin İbrahim Vural’a ait olduğu tespit edildi. Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural’ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural’ın Serdar T. ile ilişkisi olduğu da tespit edildi. Fitnat Vural’ın cinayeti örtbas etmek için yaptığı kayıp başvurusu sırasında yalan beyanlarda bulunduğunu anlayan polisler, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden kadın, cinayeti dört yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Serdar T. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Fitnat Vural’ın bıçaklatarak öldürttüğü kocasının emekli maaşını 13 sene boyunca barlarda harcadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan iki çocuk babası Serdar T’nin ayrıca Fitnat Vural’dan olaydan sonra sürekli para istediği de öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan Serdar T. ve Fitnat Vural, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.