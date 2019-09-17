Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) fonuyla desteklenen ‘Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler Endemik Çiçekler’ adlı proje, dünyada sadece Antalya’nın beş antik şehrinde yayılan beş endemik bitkinin korunmasını hedefliyor. Bu bitkilerden bazılarının arkeolojik kazılarda bile kabartmaları bulundu. Proje, 15 ay devam edecek. Phaselis antik kentinde yetişen ‘burçak’, Perge’nin ‘hava civası’, Side’nin ‘canavar otu’, Aspendos’un ‘orkidesi’ ve Termessos’un ‘çiğdemi’, dünyada yayılış gösterdiği tek alanlar olan bu antik şehirlerde koruma altına alınacak. ANTALYA