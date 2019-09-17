Avrupa Birliği (AB) fonuyla desteklenen ‘Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler Endemik Çiçekler’ adlı proje, dünyada sadece Antalya’nın beş antik şehrinde yayılan beş endemik bitkinin korunmasını hedefliyor. Bu bitkilerden bazılarının arkeolojik kazılarda bile kabartmaları bulundu. Proje, 15 ay devam edecek. Phaselis antik kentinde yetişen ‘burçak’, Perge’nin ‘hava civası’, Side’nin ‘canavar otu’, Aspendos’un ‘orkidesi’ ve Termessos’un ‘çiğdemi’, dünyada yayılış gösterdiği tek alanlar olan bu antik şehirlerde koruma altına alınacak. ANTALYA
Beş antik şehrin beş antik bitkisine koruma
17.09.2019 - 02:38 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’deki 10 bin bitki türünün 800’ünün bulunduğu Antalya, aynı zamanda 250 bitkinin dünyadaki ‘tek’ yayılış alanı.
Etiketler : çiçek,koruma,haberler,
650771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650771.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER