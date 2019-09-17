Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslâhiye ilçesine bağlı Akınyolu Mahallesi’nde yaşayan Nahsen Korkmaz, elli sene evvel babası ile kendilerine ait arazide çift sürerken toprağın altında mezar taşı buldu. Uzun süre mezar taşını evinde muhafaza eden Nahsen Korkmaz, bir süre önce ise evin etrafına çektiği duvarda mezar taşını da kullandı. Yoldan geçenlerin görebildiği ve üzerinde farklı bir dille yazılmış kelimeler bulunan mezar taşı, evin yakınlarındaki bir tarihî bölgede yüzey araştırması yapan ekip tarafından tesadüfen fark edildi. Ekip, mezar taşının Geç Roma Dönemi’ne MÖ 3-4. yüzyıllara ait olduğunu belirlerken üzerinde ise “Özgür/Azatlı kız kardeşi için yaptırdı” ifadesinin yazdığını tespit etti. Mezar taşını bulan Nahsen Korkmaz “Bu taşı, elli sene evvel babamla tarlada çift sürerken bulduk ve eve getirdik. Uzun süre evin bahçesinde muhafaza ettim. Kırılmasın diye de duvarın içerisine yerleştirdim. Araştırma ekibi görmüş incelediler. Taşın Roma Dönemi’ne ait olduğunu söylediler. Bir an önce gelip alsalar da kurtulsam” dedi.



Uzmanlar, mezar taşının Geç Roma Dönemi’ne ait olduğunu belirlerken üzerinde ise “Özgür/Azatlı kız kardeşi için yaptırdı” ifadesinin yazdığını tespit etti.