Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in lüks rezidanstaki bir daireden düşüp ölmesinin ardından 'İntihar mı etti, atıldı mı?' soruları hala netlik kazanmazken, İzmir'in Buca ilçesindeki bir rezidansta da bu olayı hatırlatan bir gelişme yaşandı.

Üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), kaldığı lüks rezidansın 5. katından beton zemine çakıldı. Genç kız olay yerinde can verirken, geride herhangi bir nota rastlanmadı. Olay, Buca Yenigün Mahallesi 264/1 sokak üzerinde bulunan Kocabıçak Residans'ta yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yalvaç'ın, 6 ay önce eğitimine daha rahat devam edebilmek için Karşıyaka'da ailesi ile yaşadığı evden Buca'daki rezidansa taşındığı öğrenildi.

BUNU NASIL YAPAR!

Komşuları ve site yönetimi tarafından sevecenve yardımsever kişiliği ile tanınan genç kızın ölümü büyük üzüntü yaşattı. Genç kızın ölümü ile yıkılan aile bireyleri sinir krizi geçirdi.

Talat-Halime Yalvaç çifti, kızlarının intihar etmiş olabileceğine inanmadıklarını belirterek "Bunu nasıl yapar?" diye feryat etti.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.