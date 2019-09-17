Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent'teki Banknot Sitesi Evleri'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Ayşegül Koçak ve 17 yaşındaki kızı Afra Sinem Karayel, iddiaya göre müstakil evlerindeki Alman kurdu cinsi köpeğin havlaması yüzünden yan komşusuna misafirliğe gelen kişilerle tartıştı. Evin önüne gelen kişilerle tartışan anne Koçak, iddiaya göre, korkunca tartıştığı kişilere biber gazı sıktı. Çıkan kavgada anne ve kızı, İ.A , V.A , A.A , A.A isimli 4 kişi tarafından acımasızca darp edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 17 yaşındaki kızın sol gözü aldığı yumruk darbeleri ile şişerken, burnu da kırıldı. Anne-kız olay sonrasında kendilerini darp eden kişilerden şikayetçi oldu. Yargıya taşınan olay hakkında inceleme başlatıldı.



“Kızımı koruyamadım”

Olayla ilgili İHA'ya konuşan Ayşegül Koçak, 17 yaşındaki kızının yaşı gereği karakolda ifadesi alınmayarak Çocuk Şube'ye gönderildiğini, orada da ifadesinin alınmadığını ve Ankara Adliyesine giderek suçlu sıfatıyla ifade verdiğini söyledi. Koçak, “Aylardır köpeğimiz konusunda tacize uğruyoruz. Tehdit ediliyoruz, bununla ilgili hem karakola hem de site yönetimine bildirdim ve hiç bir işlem yapılmadı. Yaşadığımız olay son damla olsun istiyorum. Kapımızın önünden geçerken, bahçe demirlerine vuruyorlar, havlayarak geçiyorlar. Sırf havlatmak için yerlere tabanlarını vurarak geçiyorlar. Küfürlerle geldiler ben camdan seslendim, benim bahçemin içindeki köpek sizi ilgilendirmez dedim. Aşağı indikten sonra tehditler, hakaretler, sizi öldüreceğiz, siz kimsiniz gibi sözler söylüyorlardı bende korktuğum için biber gazı sıktım. Daha sonra iş kavgaya döndü kızım darp edildi ben darp edildim ve bunlarla ilgili hiç bir işlem yapılmadı. Karakolda ifadesi alınmadı, çocuk şube’de alınacaktı o da olmadığı ve adliye’de suçlu sıfatı ile ifade verdi. Bir şey yapıldıysa ben yaptım bu çocuk neden suçlu sıfatı ile ifade veriyor. Tehditlerin dozları arttığı için ben de kendimi ve kızımı korumak zorundaydım fakat kızımı koruyamadım”dedi.





Darp sonucunda burnu kırıldı

Hayatında ilk kez darp edildiğini söyleyen Afra Sinem Karayel ise “Burnum kırıldı ve hastaneden sonra adliyeye gidip suçlu olarak ifade verdim. O akşam tanımadığım komşularımızdan birinin akrabaları ile yaşanan tartışma sonucunda olay buraya kadar geldi. Köpek yeni yavrularını doğurduğu için onları korumaya çalışıyor ve bu yüzden havlıyor. Bundan rahatsız oldular. Sürekli ayrı rahatsızlığı yaşıyoruz. Aynı ortamda farklı kişiler tarafından sözlü olarak taciz ediliyoruz. Annemi darp ettiklerini gördüğümde ben peşinden çıktım yüzüme yumruk aldım saçım çekildi. Olay bittiğinde ben kendimde değildim hastaneye kaldırıldım” diye konuştu. Öte yandan Karayel'in burun ağrılarının çoğalması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı, uyutularak ameliyat edileceği bilgisine de ulaşıldı.