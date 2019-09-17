Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi. Cezeri Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

9 AYDA TAMAMLANDI

Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) ortaya koyduğu proje vizyonuyla, özverili bir çalışma göstererek 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladıklarını bildirdi.

"KENTSEL TAŞIMACILIĞA YÖN VERECEK"

Yağcı, şu anda Cezeri'nin tek kişilik taşıma yapabildiğini, ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabileceğini belirterek, "Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Gelecek dönemde Cezeri'nin hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğini ifade eden Yağcı, yakın zamanda aracı bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi. Yağcı, Cezeri'nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağını da sözlerine ekledi.

70-80 KİLOMETRE MENZİLE ERİŞEBİLECEK

Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.