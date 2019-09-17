Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Maltepe Fındıklı'da bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.K. isimli kadın boşandığı eski eşi tarafından rahatsız ediliyordu. Eski koca R.K. bugün de kadının evine gitti. İddiaya göre eski kocasının kendisini rahatsız etmesine daha fazla dayanamayan kadın, R.K.'yı bacağından bıçakladı. Kadın daha sonra olay yerinde polisi bekledi. Polis ekipleri olay yerine gelerek, kadını kelepçeleyip polis merkezine götürdü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.K. hastaneye kaldırıldı. Kadının üç çocuğu ise polis tarafından evden alınıp götürüldü.



Görgü şahitleri, "Kadının üç tane çocuğu var. Kadın çocuklarına sahip çıkıyor. Diğer adam sahip çıkmıyor. Adamın işi yok işsiz. Kadını dövüyor. Telefon açıyor kadın. Polis geliyor. Ama adam devamlı geliyordu. Adam cezaevine girmişti daha önce, kadın haklı" dedi.