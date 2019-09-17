Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde 16.20 sıralarında yaşanmıştı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat Uçar, iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etmişti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşanırken, Uçar ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.