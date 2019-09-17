Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker’e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak’ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Traktör evin bahçesine uçtu
17.09.2019 - 21:11 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.
Etiketler : Çorum,yaşam haberleri,
650936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650936.aspx
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