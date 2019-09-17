Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla biri özel hastaneye, diğeri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle ayırdı.
Olayla ilgili 10'a yakın şahıs gözaltına alındı.
Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
17.09.2019 - 23:58 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla biri özel hastaneye, diğeri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle ayırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osmaniye,kavga,
650956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650956.aspx
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