Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kağıthane'de bir binanın çatı katında yangın çıktı!
18.09.2019 - 12:28 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Etiketler : Kağıthane,
651048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651048.aspx
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