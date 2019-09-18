İddiaya göre; Yatağan - Yatağan’dan Milas’a doğru seyreden bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu Boğayokuşu Mevkii’nde aynı şeritte ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tırdan dökülen mazot ve yağ nedeniyle yol kayganlaştı. Yokuş aşağı olması nedeniyle tehlike oluşturan yol, Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, karayolunun bir bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Maden yüklü tırlarlar çarpıştı
18.09.2019 - 17:52 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yatağan - Milas karayolunun Boğayokuşu mevkiinde meydana gelen kazada, bir tır başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Etiketler : Milas,kaza,
651106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651106.aspx
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