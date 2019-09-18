Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilen davalara ilişkin karar duruşmasına tutuksuz sanık D.K. katılmadı.

Sanık ve müşteki avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, hamile kadına saldırı ve hakaret suçlamasından 16 ay hapis cezası verdiği sanığa, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve N.Ç.'ye sarkıntılık ve hakaret suçlarından da 7 yıl 7 ay ceza verdi.

Mahkemenin cezasında indirim uygulamadığı sanık, toplamda 8 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmiş, olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. tutuklanmış ancak saldırgan olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren polis, D.K'yi gözaltına almış, suçunu itiraf eden zanlı tutuklanmış ancak aralık ayında görülen duruşmada adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştı.