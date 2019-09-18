Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri müdahale etti. Yangın çevreye yayılmadan söndürülürken, yangında 90 zeytin ağacının kül olduğu bildirildi.