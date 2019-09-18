Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri müdahale etti. Yangın çevreye yayılmadan söndürülürken, yangında 90 zeytin ağacının kül olduğu bildirildi.
Samandağ’da zeytinlik alanda yangın
18.09.2019 - 23:13 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : Hatay,yangın,
651145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651145.aspx
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