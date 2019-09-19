Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk defa geçen yıl İnegöl’e bağlı Arapoturağı mevkiinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtılllar, bu sene Domaniç Dağlarını mesken tuttu. Özellikle kayın ağaçları ve bitkilerin yapraklarına zarar veren tırtıllar, İnegöl-Domaniç kara yolunun İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila etti. Tırtılların verdiği zarar, drone ile çekilen görüntülerde belirgin şekilde anlaşılıyor. Ormanın bir tarafının yeşil, diğer tarafının da yapraksız ağaç ve bitkilerden dolayı kahverengiye bürünmesi dikkat çekiyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce, tırtılın görüldüğü sahalarda çevreye zarar vermeyen bakteri ile mücadele başlatılacak. Ekipler, biyolojik bakteriyi tırtılın görüldüğü ağaçlara tek tek püskürterek zararlının yayılışını kontrol altına almaya çalışacak.