Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Arapların seçime yoğun ilgi gösterdiğini yazan bir paylaşımı Retweetledi. Ancak söz konusu fotoğrafın İstanbul’daki seçimle ilgili paylaşılan bir fotoğraf olduğunun ortaya çıkması ile sosyal medyada Yair Netanyahu alay konusu oldu. İsrail’de bu yıl ikinci defa yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamadı. Resmî sonuçların açıklanması biraz zaman alacak olsa da eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’u geçse de meclise otuz ikişer milletvekili gönderdiler. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekili çıkararak üçüncü parti olmayı başardı. Seçimlerin en dikkat çekici partisi, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi oldu. Partisi meclise dokuz milletvekili gönderen Liberman, mevcut tabloya göre muhtemel koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayacak. Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, Birleşik Tevrat Partisi 8 milletvekili kazandı. Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı 7, sol blokta yer alan İşçi Partisi 6, eski Başbakan Ehud Barak’ın desteklediği Demokratik Birlik İttifakı ise beş milletvekili çıkardı.



GÖZLER LİBERMAN’DA

Hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidar olabilmesi için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması sebebiyle erken seçim sonuçlarından hemen sonra İsrail’de yine koalisyon senaryoları tartışılmaya başlandı. Liberman ise Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek vermek için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi gençlerin de askere alınmasını öngören zorunlu askerlik yasa tasarısının Meclis’ten geçirilmesini şart koşmuştu.