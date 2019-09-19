Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince Serinevler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. M.A isimli şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.