Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince Serinevler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. M.A isimli şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Durdurulan araçtan 25 kilo uyuşturucu çıktı
19.09.2019 - 11:42 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 kilogram esrar ele geçirdi.
Etiketler : uyuşturucu,yaşam haberleri,
651249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651249.aspx
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