Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuklarını çocuk parkına getiren aileler, ortaya çıkan yılanı fark etti. Bunun üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma ile yılanı yakalayarak bez bir torbaya koydu. Daha sonra şehrin dışında bir araziye giden itfaiye ekipleri, burada yılanı yeniden doğaya bıraktı.
Aksaray’da çocuk parkında ortaya çıkan yılan korkuttu
19.09.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da çocuk parkında ortaya çıkan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aksaray,çocuk parkı,yılan,story_,
651253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651253.aspx
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