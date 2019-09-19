Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon zarara uğratan 13 farklı firmanın şirket yöneticilerini, çalışanlarını ve 3 mali müşavirinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın olmak üzere 23 çete üyesini adliyeye sevk etti.
Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede
19.09.2019 - 12:11 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da 1 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 23 çete üyesi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Ankara,
651263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651263.aspx
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