Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 11-14 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri 3 ayrı çalışmada, 1 kilo skunk, 1 kilo 50 gram esrar ve 145 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olaylarla ilgili R.T., B.S.G., M.K. ve O.K. adlı kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs ile 26 faili meçhul olayın faili tespit edilerek yakalandı. Aynı dönemde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 adet çalıntı cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi.