Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem
19.09.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Van,deprem,
651292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651292.aspx
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