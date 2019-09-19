Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Bağla koyu açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri fiber tekne ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olar bir grup düzensiz göçmene rastladı. Teknede yapılan aramada 12 düzensiz göçmen yakalandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yine Bodrum Yalıkavak açıklarında lastik bot içinde 42 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça Gavurde mevkiinde ise Bahil Güvenlik mobil radar timi tarafından karada 16 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen kaçışlarında kullanacakları malzemeler ile birlikte yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri Aydın Didim ilçesinde ise Tekağaç Burnu açıklarında 50, Dipburdun açıklarında 37 olmak üzere 87 düzensiz göçmen yakalandı.