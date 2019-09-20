Olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 8 işçi yayılan kimyasal nedeniyle zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, zehirlenen işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçilerin tedavileri sürerken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tekirdağ’da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi
20.09.2019 - 00:20 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikadan yayılan kimyasal nedeniyle 8 kişi zehirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekirdağ,fabrika,kimyasal,
651386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651386.aspx
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