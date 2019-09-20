Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İstanbul Ankara hızlı tren hattını kontrol eden kılavuz lokomotif Bilecik’in merkeze bağlı Ahmetpınar köyü yakınlarında dün sabah saatlerinde raydan çıkıp tünele çarptı. İki makinist feci şekilde can verdi. Hurdaya dönen trenin kaza sırasında olması gereken hızının beş katı hıza çıktığı tespit edildi. Makinistlerin ikisinin de hayatını kaybetmesi, olayın ne şekilde yaşandığıyla ilgili akıllarda oluşan soruları cevapsız bıraktı.

Facia şöyle gelişti: Makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu’nun hâkimiyetindeki E68059 numaralı kılavuz tren, yüksek hızlı tren hattını kontrol amacıyla yola çıktı. Tren, Bilecik’ten Bozüyük istikametine giderken saat 06.45 sıralarında tünele yakın bir noktada aniden hızlandı.

150 KİLOMETRE HIZ

Saatte 30 kilometre olması gereken hız, birden 150 kilometreye ulaştı. Arkasında 23 vagonun bulunduğu tren, raydan çıkarak büyük bir gürültüyle tünele girdi. Tünelin duvarlarına çarpan kılavuz tren, 200 metre kadar sürüklendi. Savrulmanın tesiriyle lokomotif hurdaya döndü. Makinistler feci şekilde can verdi. Kaza, sabotaj ihtimalini akla getirdi. Birçok kişi sosyal medyadan “Ya hızlı tren geçişi sırasında kaza yaşansaydı” sorusunu yöneltti. Ancak ilk keşifler problemin raylarda değil trende olduğunu ortaya koydu. Kaza, yüksek hızlı tren seferlerinin de aksamasına yol açtı. Ankara’dan gelen yolcular Bozüyük’te indirilip otobüslerle Bilecik’e taşındı. İstanbul’dan çıkış yapan yolcular ise Bilecik’te indirilip otobüslerle Bozüyük’e götürüldü.

ÜÇ İHTİMAL VAR

Kaza kırım uzmanları üç ihtimal üzerinde duruyor. Bunlar şöyle...

∂ FREN HATASI: Vagonlar arasında hava hortumları bulunuyor ve kompresör vasıtasıyla lokomotiften fren yapılıyor. Kompresör hava basmadı ve fren çalışmadı.

∂ YÜK FAZLALIĞI: Bazı yerlerde kılavuz trenlere vagon bağlanıyor. Bilecik’te kaza yapan lokomotif de vagonluydu ve 23 vagona demir yüklenmişti. Her bir vagonun 80-90 ton madenle yüklendiği tahmin ediliyor. Aşırı yükü, lokomotifin taşımamış olabileceği değerlendiriliyor.

∂ MAKİNİSTLERİN UYUMASI: Kazanın sabah meydana gelmesi, uyuma ihtimalini akıllara getiriyor. Makinistler uyumuş, bu yüzden de kontrolü kaybetmiş olabilirler.