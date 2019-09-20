Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde babasına böbreğini veren genç, bir ay sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Tayfun Yıldız böbrek yetmezliği sebebiyle sağlık problemleri yaşayan iki çocuk babası Cevat Yıldız’a yaklaşık bir ay önce İstanbul’daki bir hastanede böbreğini verdi. Önceki gün öğlen saatlerinde rahatsızlanan genç, ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkiklerinde kan değerleri düşük çıkan ve durumu kötüye giden Yıldız, ambulansla Karadeniz Ereğli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan Yıldız için savcılık soruşturma başlattı. Yıldız’ın ölümünde ihmal olup olmadığı, otopsi sonuçlarının ardından ortaya çıkacak. Gencin cenazesi, dün hastane morgundan yakınları tarafından alınarak, ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki evine getirildi. Yıldız’ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakiben aile mezarlığına defnedildi. Bu arada böbrek nakli ameliyatı sebebiyle oğlunun cenaze namazını evinin balkonundan izleyen baba Yıldız, gözyaşlarına hâkim olamadı. Ertuğrul Yüksel İHA