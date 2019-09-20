Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Eylül Cuma günü hava durumu raporu yayınlandı. Öte yandan Meteoroloji hava durumu verileri dikkate alınarak İstanbul Valiliği tarafından son dakika açıklaması geldi. Vatandaşlar ise özellikle geçtiğimiz akşam başlayan serin havanın etkisiyle “Bugün yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın saat kaçta sıralarında başlayacağı da yine MGM tarafından duyuruldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu ile ilgili merak edilen detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bu sabah 06.00 ile yarın saat 06.00 arasında yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Saat 12.00 – 18.00 arasında ise yağışların özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde etkili olması tahmin ediliyor.



Bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



METEOROLOJİ’DEN SEL UYARISI

Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL °C, 23°C

İstanbul’da bugün havanın parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 23 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sağanak yağış ile ilgili İstanbul Valiliği’nden şu açıklama geldi:



“Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı!”