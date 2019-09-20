Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sabahtan itibaren aralıklı sağanak beklenen bölgede yağışın; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölge genelinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.