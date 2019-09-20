İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu Yakası’nda da etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalışırken trafikte de yoğunluk oluştu
Anadolu Yakası’nda yağmur etkili olmaya başladı
20.09.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakası’nda da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Yakası,
651490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651490.aspx
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