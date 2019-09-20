Nallıhan'ın Yüzüncüyıl Mahallesi Hoşebe Caddesi'nde otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerken gelen itfaiye ekipleri yangını ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile tamamen söndürüldü.
Ankara'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden engellendi
20.09.2019 - 13:29 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,yangın,
651515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651515.aspx
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