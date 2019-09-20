Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Sadık Elmacı (75) dün sabah saatlerinden ayrıldığı evine dönmedi. Alamcı’dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin yanısıra 8 jandarma personeli, iz takip köpeği ve 11 vatandaş ile yaklaşık 12 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu Sadık Almacı, köyün yan tarafında bulunan ormanlık alanda bulundu. Sağlık görevleleri tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan Almacı, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek için İskilip Devlet Hastanesi götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.