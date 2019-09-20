Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yapılan operasyonda, haklarında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K. ve U.T. yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen M.K. ve U.T. tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı

Öte yandan, jandarma ekiplerinin ayrıca, bugün "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adliyeye sevk ettiği ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö.’nün de yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.