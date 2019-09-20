Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi’nde bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda mağara içinde kazı yapan D.K. (47), A.D. (49) ile H.D.'yi (41) yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Jandarma’dan defineci operasyonu
20.09.2019 - 18:30 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,
651577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651577.aspx
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