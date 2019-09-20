Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmada, Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmada EPDK Lisansı olmadan yasa dışı olarak biodizel yakıt üretildiği, üretilen biodizelin Malkara ilçesinde bir firmaya ait tesiste depolandığı ve gemiye yüklenerek yurt dışına çıkarılacağı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada bin 300 ton biyodizel yakıt ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın 50-55 tankere tekabül ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Biodizel akaryakıtın bitkisel ve her türlü biyolojik kökenli yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek dizel araçlarda kullanılmaya elverişli hale getirildikten sonra özellikle Avrupa ülkelerinde kullanım oranının çok yüksek olduğu, Türkiye’de uluslararası kaçakçılığına sıklıkla başvurulan petrol ürünü olduğu öğrenildi.