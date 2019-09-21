Olay, Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. ile oğlu Harun A. (20) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Cinnet getiren Harun A., babasını bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali A., kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harun A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cinnet getiren genç babasını bıçaklayarak öldürdü
21.09.2019 - 00:02 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.
Etiketler : Cinnet getiren genç,Kahramanmaraş,
651619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651619.aspx
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