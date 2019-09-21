Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da M.S. ve oğlu Y.S’nin araç kiralama şirketinden yıllar önce araç kiralayan ve senet imzalayan mağdurlar, araç kiralama ücretlerini vermelerine rağmen senetlerini geri alamadı. Yıllar sonra senetlerin mahkemeye verilmesiyle icralık olan mağdurlar, şikâyette bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadı. Mağdurlardan Erkan Güner “Şirketten bir günlüğüne araç kiralamıştım. Aracı teslim ettiğimde trafik cezası veya karışabileceğimiz olaylara karşı ‘2 hafta sonra gel, senedini ve sözleşmeni geri al’ dediler. İki hafta sonra senedimi almaya gittiğimde dükkânda kimse yoktu, bırakıp kaçmışlar. Telefonla ulaştığımızda, biz onları yırtıp attık dediler. Biz de bunlara güvenerek sorgulamadık. Dört yıl sonra 2014 yılına geldiğimizde İstanbul 33. İcra Dairesinden ödeme tebligatı geldi” diye konuştu. 30-40 mağdur olarak sosyal medyada bir araya geldiklerini ifade eden Güner “Mahkemede bize söylenen 2 bin kişiden fazla kişinin dolandırıldığı. Bir günlük araç kiralamak bana 14 bin 400 liraya mal oldu” dedi. Mağdurların ifadesine göre M.S., aynı yöntemle polisi dolandırmaktan Çorlu’da tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şikâyette bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamayan mağdurlar, icradan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.