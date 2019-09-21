Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye teknoloji çağının oyun kurucularından biri olmak için genç kabiliyetleri radarına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuracakları 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinde 50 bin özel yetenekli öğrenciye eğitim vereceklerini söyledi. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı”nın açılışında konuşan Varank, topyekûn kalkınma için tek alanda gelişimin yeterli olmadığını, bilimin ve teknolojinin, tüm sektörleri yönlendirdiği bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kaydetti. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: 200’ü aşkın üniversite, bin 200’e yakın AR-GE merkezi, 300’ü aşan Tasarım Merkezi, 80’in üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacıyla güçlü bir altyapıya sahibiz. Bundan sonraki hedefimiz, işin nitelik boyutunu çok daha ileri noktalara taşımak. Ekonomideki yeni başarı hikâyesini katma değerli üretimle yazıp hep övündüğümüz genç ve dinamik nüfusumuzla küresel ekonomide hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Varank, kabiliyetleri geliştirmek için atılan her adımın katlanarak geri döndüğünü ifade ederek “Dolayısıyla biz de bu alanda yapabileceğimiz her ne varsa yapmak için seferber olmuş durumdayız. Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz. Merak eden, üreten ve buluş yapan bir nesil yetiştirmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Varank, bu sene ilk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı uygulamaya başladıklarını hatırlatarak, beklediklerinin ötesinde ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacının bu programdan faydalanacağını anlatan Varank “Desteğe hak kazananların yüzde 85’i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar özel sektörde devam edecek. Programa önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Ayrıca bu sene Sanayi Doktora Programı’nı devreye alıyoruz. Böylece sanayinin ihtiyacı doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek” dedi.