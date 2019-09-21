Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kumluca’da evinin arka bölümünde deponun yanındaki tavuklarına yem vermek isteyen 91 yaşındaki Zeynep Çıldır, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Çıldır’ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir çubukla vuran saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği ve parmağındaki yüzüğü aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın, yaklaşık 50 metre sürünerek yola çıktı. Bir gencin haber vermesiyle Zeynep Çıldır, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinin önünde oturan yaşlı kadını gören şüphelinin önce kadının yanına oturup bir süre sohbet ettiği, sonra evin arka tarafına doğru yürüdüğü, arkasından gelmekte geciken kadını bir süre daha bekleyip yürümeye başladığını görünce kendisinin de yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrıldığı yer aldı.

"ÖLDÜ DİYE BIRAKIP GİTMİŞ"

Hastanede umutlu bekleyişini sürdüren Zeynep Çıldır’ın damadı Kadir Ertürk, olayın üzerinden 4 gün geçtiğini ve şüphelinin halen yakalanmadığını belirterek, “Kayınvalidemin evinin arkasında kaydırma şeklinde depo ve yanında kümesi var. Depo gibi yere girdiğinde kafasına demir çubukla vurmuş saldırgan. Kafatasında 3 kırık var, sağ omuz kırık, 6 kaburga kemiği kırılmış. Saldırgan öldü diye bırakıp gitmiş. Kayınvalidem kanlar içinde arka taraftaki yerden sürüne sürüne yola gelmiş. Gören kişi hemen sağlık ekiplerini aramış” dedi.