Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar’ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Afşar olay yerinde hayatını kaybetti. Afşar’ın cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
21.09.2019 - 13:25 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar’ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,ölümlü kaza,
651715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651715.aspx
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