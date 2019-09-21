Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar’ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Afşar olay yerinde hayatını kaybetti. Afşar’ın cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

