Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. S.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 yaşındaki Hasan A., aracın camından fırlayarak yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Hasan'ı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Hasan, daha sonra başka hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.