Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1937 yılında Peçenek ve Altınova Mahallesi sakinleri tarafından Vecihi Paşa’dan 26 bin TL karşılığında alınan arazinin borcu olmadığı halde 17 kuruşluk ipotek altında bulunduğunu belirten Peçenek Mahalle muhtarı Süleyman Ulusu, ipoteği kaldırmak için her yola başvurduklarını söyledi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sadece birkaç arsanın ipoteğinin kaldırıldığını ifade eden Ulusu, 17 kuruşluk ipotek davasının hikayesini şöyle anlattı:

“Dedelerimiz zamanında bir araya gelerek köyün arazini Vecihi Paşa ile anlaşarak satın almışlar. Bu arada Vecihi Paşanın kahyası ile mahallede yer alan çayır alanındaki otları kimin alacağı konusunda ihtilaf yaşanmış. Kahyanın entrikası sonunda tüm araziye konulan 17 kuruşluk ipotek yüzünden 3 mahallede yaşayan yaklaşık 5 bin 200 kişinin oturduğu konutta ipotek bulunuyor.”

“15 yıldır uğraşıyorum”

2004 yılından beri Peçenek Mahallesi muhtarlığı yaptığını belirten Süleyman Ulusu, bu sorunun çözülmesi için 15 yıldır uğraş verdiğini söyledi. Ulusu, “17 kuruşluk ipotek yüzünden devlet bankalarından kredi alamıyoruz ve gayrimenkullerimizi satmak istediğimizde alıcılar ipotek bulunduğu için cayabiliyor. Bu nedenle mahalle sakinlerimiz ekonomik anlamda da büyük zorluklarla karşılaşıyor. Avukat masrafları da mahalleliye büyük külfet getiriyor” şeklinde konuştu.

Vecihi Paşa’nın hiçbir mirasçısı olmaması nedeniyle muhatap bulamadıklarından yakınan Ulusu, devletin ilgili makamlarından çözüm beklediklerini ifade etti.