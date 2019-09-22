Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP il binası önündeki oturma eyleminde 20’nci güne girildi. Bursa’dan gelen ve 7 yıl önce Balıkesir’de üniversite kazandıktan sonra kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül’de akşamı oturma eylemine başlayan Türkan Mutlu “Bu kadar çocuk nasıl tuzağa düşüyor. Kızım da onlardan biri. Kızım okuyordu. Balıkesir’de üniversite kazandı. O hafta okula teslim edecektim. Kaydını falan yaptırmıştım. Bizim canımızı yaktılar. Ben kızımı istiyorum. Ben kızımın peşindeyim. Televizyonda gördüm. Suriye’ye kadar gittim. Göremedim kızımı. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bizim yüreğimize el atsınlar” dedi. Ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. BBP Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal, beraberindeki heyetle birlikte ailelere ziyarette bulundu. Kulp’ta PKK’nın yaptığı saldırıda şehit olan 7 sivilin yakınları da acılı ailelere destek verdi.