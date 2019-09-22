Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinden öğrenim gördüğü üniversite yerleşkesine giderken deneyimlediği otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu yöntemle, yaklaşık 9 ayda sadece 2 bin dolar harcayarak 27 ülkeyi ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Furkan Erdem, hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirdi.

Yıl başında İzmir'den uçakla Malezya'ya giden Erdem, 7 ay boyunca aralarında Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Singapur'un da bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezdi.

Ağustosta Türkiye'ye dönen Erdem, bu kez Manisa'dan otostopla başladığı seyahatinde Edirne'den Bulgaristan'a geçerek aynı yöntemle Avrupa turuna çıktı. Romanya, Moldova, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinden sonra Polonya, Çekya, Almanya ve Hollanda'ya geçen Erdem, yaklaşık 9 ayda 27 ülkeyi otostopla dolaştı.

Erdem, AA muhabirine, üniversite öğrenimi sırasında otostop yapmaya başladığını, daha sonra yaz tatilinde çalışma ve seyahat programıyla gittiği ABD'de gerçekleştirdiği birikimle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini söyledi.

İçindeki keşfetme tutkusuyla harekete geçtiğini dile getiren Erdem, "Her zaman farklı kültürler ve fazla ülke görebilmenin peşinden gittim. Yurt dışında insanları ve farklı kültürleri görüp tanıdıkça beni daha çok içine çekti. Benim için zevkli bir turdu." dedi.

"Hatır için böcek yedim"



Erdem, benzersiz deneyimler yaşadığı Güneydoğu Asya ülkelerinde tanıştığı birçok insanın kendisini evlerine davet ettiğini, yemek ısmarlamak istediğini anlattı.

Çekya'da da otoyolda araç durdurmaya çalışırken polislerin kendisine ceza yazmak istediğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bu sırada bir kadın sürücü durdu ve beni aracına aldı, polislerin de ceza yazmasını önledi. Kadın daha önce hiçbir Türk ile tanışmamış. Türkiye'den geldiğimi öğrenince beni evine davet etti, eşi ve çocuklarıyla beraber 2 gün misafir etti. Asya'da da farklı örnekler oldu. Kamboçya'da beni aracına alan biri yemek yemeye davet etti ve saklama kabından böcek çıkarıp tadına bakmamı istedi. Çok ilginçti ama hatır için denemek zorunda kaldım."

Sırada Güney Amerika var



Dünya turu sırasında 9 ayda sadece 2 bin dolar harcadığına işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Dünyayı gezmek için çok büyük paralara gerek olmadığını gördüm. Otostopun yanı sıra özellikle Asya'da gönüllülük programları çok ünlü. Örnek verecek olursam çocuklara İngilizce öğretmek ya da mutfak ve temizlik işlerine yardım karşılığında kalacak yer ve yemek buldum. Seyahatlerimi bu şekilde ucuza getirmeye çalıştım."

Otostopla yolculuğun Türkiye'de tehlikeli bir yöntem olarak değerlendirildiğini dile getiren Erdem, ancak durumun böyle olmadığını savundu. Erdem, "Bence otostop, karşılıklı güvenin ve iyi niyetin bir simgesi. Ben durdurduğum sürücüye güveniyorum, o da bana güveniyor. Bu iyi niyet ve güvenin karşılığında birbirimizi ve kültürlerimizi tanımış oluyoruz." dedi.

Erdem, gelecek dönemde de otostopla Güney Amerika turuna çıkmak istediğini sözlerine ekledi.