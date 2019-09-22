Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Can Beren yönetimindeki 17 LS 672 plakalı otomobilin seyir halindeyken sol arka tekeri bir anda yerinden çıktı. Tekerleğin fırlaması üzerine sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar meydana geldi.