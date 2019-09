Türkiye Gazetesi

Olay, öğleden sonra Gümüşova ilçesinde kaymakamlık önündeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. isimli şahıs iş yerinde otururken içeri giren K.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, M.Y. çekmeceden silahını çıkararak K.U’yu sağ ayağından vurdu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Y. gözaltına alındı.