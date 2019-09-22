Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.