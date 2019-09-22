Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samandağ'da bitki örtüsü yangını
22.09.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 22.09.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan zeytinlik bahçesinde bulunan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Etiketler : Hatay,yangın,
651932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651932.aspx
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