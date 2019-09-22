Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü