Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, yapılan yol kontrolü sırasında kaçak balık ele geçirildiğini duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Akyurt İlçe Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri tarafından Ankara-Çankırı Karayolu Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balık yakalandı” ifadeleri kullanıldı