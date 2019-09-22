Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, yapılan yol kontrolü sırasında kaçak balık ele geçirildiğini duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Akyurt İlçe Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri tarafından Ankara-Çankırı Karayolu Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balık yakalandı” ifadeleri kullanıldı
Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
22.09.2019 - 21:57 | Son Güncelleme: 22.09.2019 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Akyurt İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yapılan yol kontrolleri sırasında yaklaşık 1.5 ton kaçak balık ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak avcılık,
651969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651969.aspx
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