Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açık hava müzesi görünümünde olan ve UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde bulunan Şehzadeler Şehri’nin doğal, kültürel güzellikleri kısa sürede 2 milyondan fazla etkileşimle sosyal medyada günün en çok kullanılan hashtagleri arasında zirveye yerleşti. Turizmin parlayan yıldızı tarihi şehirde Amasya Valiliğinin öncülük ettiği projeler ve tanıtım çalışmalarıyla şehri ziyaret eden turist sayısının 2023 yılına kadar yıllık 1 milyona ulaşması hedefleniyor.