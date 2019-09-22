Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.

Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.