Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çocukları daha çok dışarıdaki tehlikelerden koruruz ama evde de öyle büyük tehlikeler var ki... Aslında biliriz. Islak zeminler, sabitlenmemiş dev eşyalar, hızla kapanan çekmece ve dolap kapakları, mutfaktaki pirişirici ve ısıtıcılar... Her duyduğumuzda içimizi sızlatan ama arkaya döndüğümüzde unuttuğumuz evde kaza haberleri mesela. Ne sık duyarız “Üzerine televizyon düşen çocuk kurtarılamadı” haberlerini. Duyarız da sanki bütün olumsuzluklar başkalarının başına gelirmiş gibi tedbir almayı düşünmez ya da erteleriz. Biliyor musunuz, rakamlar Türkiye’de 5 yaşından küçük çocuklardaki yaralanmaların yüzde 54’ünün, yani yarıdan fazlasının ev ve çevresinde gerçekleştiğini gösteriyor. Hatta ne yazık ki evde yaralanmalara bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısı, hastalıklara bağlı kaybettiğimiz çocuk sayısından çok daha fazla. Elbette bu kazaları önlemede bütün sorumluluk ailelere düşüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay, teknoloji ilerledikçe elektrikle irtibatın arttığını, bunun da tehlikeyi artırdığını ifade ediyor. Evin her köşesinin çocuklar için tehlikeyle dolu olduğunu söyleyen Olcay, aslında bildiğimiz ama ertelediğimiz tedbirler için uyarılarda bulunuyor.

Acı fakat gerçek bu

¥ Beş yaşından küçük çocuk yaralanmalarının yüzde 54’ü ev ve çevresinde gerçekleşiyor.

¥ Ölümlü kazaların yüzde 25’i de yine evlerde meydana geliyor.

¥ Yaralanmaların yüzde 58’i çocuğun yanında bir yetişkin varken gerçekleşiyor.

¥ Ev kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısı, lösemi, menenjit gibi hastalıklardan kaybettiklerimizden daha fazla.

Elektrikten uzak tutun

Evde karşılaşılan tehlikelerin başında elektrikten kaynakları kazalar geliyor. Özellikle mutfak ve salonda bulunan cihazlar için şart olan prizler büyük tehlike. Bunun için mutlaka kapaklı prizler kullanılması, elektrik mandallarının da çocuğun yaklaşamayacağı yüksekliğe aldırılması gerekiyor. Mümkün olan en erken dönemde prizlere dokunmaması gerektiği anlatılmalı.

Dolaplar monte edilmeli

Çekmeceli bir dolabınız var ve çocuk o çekmeceyi açabiliyor. Hem elini sıkıştırma riski var, hem de çekmeceye çıktığında üzerine devrilme riski... Bunun için eşyaların mutlaka duvara monte edilmesi gerekiyor. Bunu depremden sonra çok uyguladık ama unuttuk. Ayrıca dolaplarda çocuklar için tehlikeli malzeme bulunabilir. Çekmece kilitleri ilgili mağazalarda oldukça bol.

Islak zemine dikkat

Mutfak ve banyoda ıslak zeminler de tehlikeli. Çocuklar sürekli koşar bastığı yere de dikkatli basmaz. Oyunun heyecanı da eklenince ıslak zeminler onlar için daha tehlikeli. Kayan kilim ve benzeri örtülere ek olarak yerer de ıslaksa risk daha büyük. B zeminlerde kaymayan paspas kullanılmalı, yoksa da mevcut paspasın altına kaydırmaz plastik örtü serilmeli.

Cam kenarı ve balkonlar

Bu yıl onlarca çocuk balkondan düştü. Yirmi beşi kurtarılamadı. Bunların birçoğu bir sandalyeye çıktığı, korkulukların arasından geçtiği için düştü. Yapılması gereken, kapı ve pencereye kilit ve aynı zamanda sineklik denen koruyucu taktırmak. Balkonda sandalye, tabure, koltuk bırakmamak önemli. Ayrıca kapanma aparatları da var bu konuda. Bunlardan edinilmeli.

DETERJANLARI UZAK TUTUN

Ayrıca kezzap, çamaşır suyu, deterjan gibi malzemeler, onların ulaşabildiği yerlerde olduğunda alıp içmeleri çok mümkün. Çünkü deterjan şişeleri, kutuları çok renkli ve çocukları cezbediyor. Bunun için çocukların erişemeyecekleri ya da kilitli dolaplarda bulundurulması gerekiyor.

İlaçları şeker sanabilirler

İlaçların önemli bir bölümü şeker gibi güzel renklerde yapılıyor. Çocuklar o ilaçları yiyebilir, burnuna sokabilir. Bu nedenle, buzdolabına konulması uygun olmayan bu ilaçlar yine çocukların ulaşamayacağı yerde tutulmalı.